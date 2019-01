O Rotary Club de Oliveira do Bairro reconheceu “o mérito profissional pelo elevado desempenho e impacto social na comunidade” da Cooperativa Agrícola de Oliveira do Bairro e Vagos (CALCOB). Em cerimónia realizada no passado domingo, dia 20, no decorrer de uma reunião do clube, mais de uma centena de convidados presenciaram a distinção, num ano em que o lema rotário aponta “Seja a Inspiração”. Com base naquele objetivo, enaltecendo o impacto económico e social da Cooperativa para o concelho e para a região, o Rotary convidou as forças vivas locais e representantes de entidades ligadas diretamente ao setor da agricultura, desafiando-os a falar de futuro, quer da CALCOB, quer do setor.

Leontina Novo, presidente do Rotary Club de Oliveira do Bairro, e Fernando Castro abriram a reunião, na Estância, apresentando os motivos que levam o clube aos reconhecimentos que têm sido feitos à comunidade, neste caso concreto a uma cooperativa que identifica o concelho, através do seu papel de apoio e dinamização da agricultura. “Toda a profissão que seja útil deve ser reconhecida, deve ser respeitada. Este ano escolhemos a CALCOB porque não é uma cooperativa qualquer, porque tem sido distinguida no panorama nacional, estando no grupo das 100 melhores do país”, disse Fernando Castro, concluindo que “é importante distinguir este esforço e valorização do trabalho de cada um, numa cooperativa onde a união dá força”.

Coube a Leontina Novo a distinção entregue aos dirigentes da CALCOB, perpetuada numa placa que evidencia o “mérito profissional pelo elevado desempenho e impacto social na comunidade”. E reforçou a importância da Cooperativa que “dignifica muito o concelho” , daí o Rotary ter “muito prazer em levar a cabo esta reunião para fazer o devido reconhecimento”.

Leia a reportagem completa na edição de 24 de janeiro do Jornal da Bairrada.