O Velódromo Nacional, em Sangalhos, Anadia, vai ser palco, este sábado, dia 5 de janeiro, de mais uma prova de ciclismo de pista, desta feita, o Troféu Bento Pessoa, em Juvenis e Cadetes, que marca o arranque da Taça de Portugal de Pista, e simultaneamente o Campeonato Nacional de Omnium, em Elite.

As corridas realizam-se entre as 10h00 e as 19h00. Em paralelo com as provas pontuáveis para a Taça, disputa-se o Campeonato Nacional de Omnium para elite masculina e feminina, prova importante para a soma de pontos para o ranking, tendo em vista o objetivo de qualificação para os Jogos Olímpicos.

Para o dia 19 de janeiro, também no Velódromo Nacional, está agendado o Troféu Alves Barbosa, em juniores e elites masculinos e femininos, a contar também para a Taça de Portugal de Pista.