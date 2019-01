Na mensagem de Ano Novo, dirigida à comunidade luso canadiana, através do grupo MDC Media Group/Camões Rádio, o presidente da câmara, Silvério Regalado, saudou a comunidade vaguense residente naquele país, de quem diz “guardar muitas saudades”, e desejou “a todos um ano de 2019 cheio de sucessos, com muita saúde e paz”.

Na oportunidade anunciou que voltará “dentro em breve” a Toronto, onde irá presidir a mais um jantar de angariação de fundos, desta feita a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos. A viagem está agendada para o mês de março, mas o autarca vaguense aproveitou para garantir, desde já, que “é sempre um gosto enorme estar junto da nossa comunidade, e sentir o carinho, a saudade e a portugalidade que vive no seu dia-a-dia”.

De referir que esta será a terceira vez que, na qualidade de presidente de câmara, Silvério Regalado se desloca ao Canadá – em março de 2018 esteve em Mississauga, com o presidente da junta da Gafanha Boa Hora, na recolha de fundos destinada à terceira e última fase das obras de requalificação do cemitério daquela freguesia.



