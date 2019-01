O futebolista luso-guineense Wilson Manafá, natural de Oliveira do Bairro, assinou um contrato válido até 30 de junho de 2023 com o FC Porto, que o contratou ao Portimonense. O lateral de 24 anos, que pode jogar nas duas faixas ou a extremo esquerdo, iniciou a sua formação no Oliveira do Bairro Sport Clube, onde esteve 11 épocas. Na última época de júnior, trocou os Falcões do Cértima e assinou pelo Sporting, clube que representou (deu nas vistas na equipa B) entre 2012 e 2014. Seguiu-se o Beira-Mar, mas face aos problemas financeiros no clube aveirense, rescindiu e assinou pelo Anadia, onde esteve pouco tempo, rumando ao Varzim. Na época 2016/2017 assinou pelo Portimonense, ajudando o clube de Portimão a regressar à Primeira Liga e, na temporada seguinte, a cimentar-se no principal escalão. Na presente edição da Liga NOS, Wilson Manafá alinhou em 15 jogos e marcou dois golos e evoluiu bastante com António Folha a lateral-esquerdo, despertando assim a cobiça de vários clubes, acabando o FC Porto por acenar-lhe com um contrato de quatro anos e meio. “É um marco muito importante na minha carreira”, disse Wilson Manafá aos canais oficiais do clube azul e branco.