“Aqui está-se sossegado” é o nome do projeto que Camané e Mário Laginha vão trazer ao auditório do Centro de Artes de Águeda, no próximo sábado (21h30).

Camané e Mário Laginha não são estranhos. Já deram vários concertos juntos. Do excelente entendimento sentido nessas colaborações esporádicas, resultou agora o inevitável aprofundamento dessa simbiose: “Aqui está-se sossegado” é um novo projeto pensado de raiz para dar mais brilho a uma voz e a um piano que se descobriram cúmplices desde a primeira vez que encheram um palco.

O desenho dos concertos que configuram o projeto “Aqui está-se sossegado” (fado que integra um dos últimos discos de Camané) num poema de Fernando Pessoa, contará com cerca de duas dezenas de temas, saídos do cânone fadista tradicional, do reportório de Camané e incluirá também inéditos compostos por Mário Laginha que, recorde-se, musicou já um poema de Álvaro de Campos (heterónimo de Fernando Pessoa) para Camané, “Ai Margarida”.

Os arranjos e a conceção musical estão a cargo de Mário Laginha.