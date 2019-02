Em mais uma jornada do Campeonato de Portugal, Anadia e Águeda jogaram fora. E ambos ganharam contra adversários que lutam para não descer de divisão. Os Trevos venceram no reduto do Santa Iria, por 2-1, com o golo da vitória a surgir aos 89 minutos por Tika. Em Leça da Palmeira, os Galos derrotaram o Leça pelo mesmo resultado.

No Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro regressou às vitórias em casa ao derrotar o Fiães por 2-1. O Pampilhosa venceu no terreno do Macieirense (3-2) e o Mourisquense foi goleado em casa pelo Mansores (4-0).

Na 1.ª Divisão da AFA, destaque para os triunfos de Oiã e Fermentelos frente a Beira-Vouga e ACRD Mosteirô, ambos por 1-0, subindo assim na tabela classificativa. O Famalicão sofreu mais uma pesada derrota (4-0), na casa da Ovarense.

Na segunda distrital, nada de novo na frente com os três primeiros LAAC, CRAC e Calvão a vencer Valonguense (4-3); Sosense (4-1) e Juve Force B (1-0), respetivamente.

Destaque ainda para mais uma vitória do VN Monsarros, no reduto do vizinho Aguinense por 3-0.

Pode ler, tudo ao pormenor, na edição impressa de quinta-feira, dia 21.