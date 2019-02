Manuel Pinho, presidente da Assembleia Municipal de Anadia, fez, na última sessão da assembleia municipal, realizada na quarta-feira, dia 30 de janeiro, um balanço do trabalho realizado por este órgão no presente mandato.

Naquela que foi a primeira Assembleia Municipal de 2019, e sob o mote “Ano novo, Vida melhor”, Manuel Pinho fez um balaço, mas também uma avaliação pessoal do desempenho da assembleia no ano de 2018.

Aos deputados e membros do executivo admitiu que “tem sido aliciante pertencer a esta plêiade da Assembleia Municipal de Anadia, porque, movida pela defesa dos reais interesses do concelho e das suas gentes, tem sabido garantir o êxito da sua missão.”

Após um ano de mandato que permitiu que todos se conhecessem melhor, mas também “o que nos move”, Manuel Pinho reconhece que esta circunstância “facilita e promove o debate escorreito, leal e sério, sem beliscar a defesa das nossas idiossincrasias”.

Sobre a assembleia que vai comandar até 2021 desejou que o debate se mantenha “profícuo e contínuo”, até porque reconhece à mesma “o empenho e disponibilidade que tem demonstrado na discussão serena”, exortando os deputados “à disponibilidade para a crítica construtiva e franca, para contributos no fazer melhor e na definição de prioridades e alternativas”.

Ler mais na edição impressa ou digital