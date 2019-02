Conceição e Lúcio casaram em 1958. A boda foi abençoada por Frei Gil Alferes, tio da noiva, levada ao altar pela mão do padrinho Albino dos Reis, então presidente da Assembleia Nacional. O amor que une estes dois bairradinos ultrapassa as seis décadas e as primeiras sementes terão sido lançadas pela Nossa Senhora da Saúde, a 15 de agosto de 1951, em Avelãs de Caminho.

O namoro germinou e mantém-se saudável. E saúde é algo que não falta a Conceição Filipe, de 86 anos, e a Lúcio Moreira Seabra, de 89 anos, que ao longo destes anos multiplicaram este amor pelos 8 filhos, 10 netos e três bisnetos. No passado dia 16 de novembro, a família voltou a juntar-se, como frequentemente faz, mas desta vez foi para assinalar as Bodas de Diamante do casal.

Conceição, professora do ensino primário, natural da Feiteira (Troviscal), e Lúcio, técnico de contas e comerciante de Sangalhos, foram unidos por força de Celsa, amiga da primeira e prima do segundo.

A história completa deste verdadeiro amor na edição de 14 de fevereiro do Jornal da Bairrada.