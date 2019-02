O atleta do Frei Gil Voleibol Clube, Diogo Lopes, da equipa de juniores masculinos, foi nomeado para o prémio de Desportista de Mérito na Gala do Desporto de Condeixa, que terá lugar no próximo dia 16 de março. Diogo Lopes juntou-se ao FGVC há poucos anos vindo do CAIC (Condeixa) e tem dado um importante contributo para o sucesso da equipa em que está inserido e que voltou a ser Campeã Nacional de Voleibol na época passada. Este é mais um reconhecimento que deixa o FGVC cheio de orgulho.