O Centro de Alto Rendimento de Anadia, em Sangalhos, recebeu no dia 15 de fevereiro, a Gala de entrega dos “Prémios Grandes Escolhas”, numa noite de celebração do sucesso do Portugal vinícola em 2018.

A escolha dos Melhores do Ano – pessoas e entidades – acaba por ser um reflexo das experiências vividas pela equipa da revista, ao longo do ano passado.

Na presença de cerca de mil convidados, a noite foi de consagração, com especial destaque para os produtores, entidades e pessoas da Bairrada.

