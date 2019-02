A equipa de Infantis B do Anadia FC irá participar, entre os dias 1 e 4 de março, no Torneio da Ponta do Sol, na Ilha da Madeira. A equipa dos Trevos irá competir no escalão de Infantis A, com quadro competitivo bastante interessante, onde se incluem equipas como o CD Aves, CD Nacional, CS Marítimo e outras formações da Ilha da Madeira. A formação bairradina apresenta-se neste torneio pela terceira vez consecutiva, tendo vencido a edição anterior e sendo considerada, unanimemente, pela organização como uma mais-valia para o torneio. Por esse motivo, os seus organizadores demonstram, ano após ano, interesse e disponibilidade para acolher os Trevos na Flor do Atlântico.A experiência pretende valorizar e promover a formação anadiense para além do continente, proporcionar momentos de crescimento dos seus atletas, desenvolver laços de união e estimular sorrisos nos jovens atletas. Os Trevos apresentar-se-ão com a disponibilidade habitual, com a mesma alegria de sempre, mantendo a bela imagem que têm na Ilha da Madeira.

Será, sem dúvida, uma experiência para recordar e ser recordada.