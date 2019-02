A GNR deteve, esta terça-feira, em Vagos, um homem de 36 anos a circular na A17 com um automóvel furtado nas Caldas da Rainha.

A detenção, levada a cabo pelo Destacamento de Trânsito de Leiria, aconteceu depois de denúncia do furto de um veículo do interior de uma oficina de reparação de automóveis, na zona das Caldas da Rainha. Neste sentido, os militares encetaram diligências no sentido de o localizar. “Das diligências realizadas foi possível localizar o veículo furtado a circular na autoestrada A17, acabando por ser intercetado e o condutor detido na área de serviço de Santo André, perto da localidade de Vagos”, disse a GNR.

O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência