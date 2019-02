A comemorar 159 anos de vida, a Filarmónica Vaguense convidou a comunidade local para o “Dia da Associação”, que decorreu na semana passada. Do programa, com início na Santa Casa da Misericórdia, onde atuou para os clientes da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e colaboradores, fez parte o hastear da bandeira no edifício do Centro de Educação e Recreio. Após a missa na igreja matriz, solenizada pela banda e respetivo coro, órgãos sociais da instituição e convidados foram, acompanhados pela filarmónica, em romagem ao cemitério de Vagos.