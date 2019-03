Em mais uma jornada do Campeonato de Portugal, o Anadia recebeu e derrotou o líder União de Leiria por 3-1. Com esta vitória e o empate do Vilafranquense, os bairradinos recuperaram o segundo lugar.

O Águeda também venceu, desta vez em Penalva do Castelo, com um golo de Pedras perto do final do encontro.

Este foi um fim de semana de mais uma eliminatória da Taça Distrito de Aveiro. Ambos a jogar em casa, Oiã e Fermentelos foram eliminados nas grandes penalidades, por Alvarenga e GD Ronda, respetivamente.

Na segunda distrital, nada de novo na frente. A LAAC venceu em casa o Carqueijo por 3-1 e tem oito pontos de vantagem para o segundo, o CRAC, que adiou o seu jogo por causa de estar envolvido na Taça de Aveiro, onde perdeu com o Beira-Mar por 2-0. Destaque para o sensacional desempenho do VN Monsarros, que conquistou a quinta vitória consecutiva no Luso e subiu ao quinto lugar. Como há muito não se via.

Na primeira divisão nacional de basquetebol, o Sangalhos recebeu e bateu o SC Braga B por 59-39.

Pode ler, tudo ao pormenor, na edição impressa de quinta-feira, dia 7.