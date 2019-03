O Sporting Clube de Fermentelos perdeu no último domingo no terreno do Argoncilhe e ficou mais longe dos primeiros lugares. Nesta altura é nono classificado. No final da partida, Gilmar Alves colocou o seu lugar à disposição, que já não tinha condições para prosseguir o seu trabalho como treinador dos Leões da Pateira. O pedido foi aceite pela direção do clube, que de pronto encontrou substituto. E o bom filho à casa torna! Fernando Silva volta a sentar-se no banco, em mais um regresso a um clube que lhe diz muito e onde durante várias épocas realizou trabalho de excelência. Terá, como aconteceu na época passada, Paulo Gato como treinador adjunto.