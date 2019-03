O Jornal da Bairrada expressa o seu pesar pelo falecimento do ex-secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, que morreu esta noite, vítima de um ataque cardíaco. Tinha 43 anos.

João Vasconcelos, que foi secretário de Estado da Indústria do atual Governo de António Costa, era uma das figuras mais relevantes do ecossistema de empreendedorismo, tendo liderado o projeto Startup Lisboa de raiz e sido um dos principais impulsionadores da permanência da Web Summit — a maior conferência de empreendedorismo, tecnologia e inovação da Europa.

Demonstrava um forte apoio às empresas e aos empresários, tendo estado presente no V Jantar Conferência do Jornal da Bairrada, em junho de 2016, em Vagos. Um evento onde abordou o tema da Indústria 4.0 e destacou um particular reconhecimento ao tecido empresarial do concelho de Vagos.

O Jornal da Bairrada endereça sentidas condolências à família de João Vasconcelos.