Depois do sucesso da primeira edição (com mais de seis mil visitantes), o Velódromo Nacional, em Sangalhos, recebe, de 5 a 7 de abril, a 2.ª edição do Sweet Sugar Festival. Um festival de pastelaria e cake design, aberto ao público, este ano subordinado à temática ‘Arte e História’.

“Arte e História é um tema tão vasto que acredito, à semelhança da primeira edição com o tema ‘Fantasia para fazer Sonhar’, irá proporcionar trabalhos surpreendentes e ver retratados quadros que todos tão bem conhecemos num registo diferente”, avança Lúcia Rosa, mentora e principal dinamizadora do evento.

Nesta edição a organização coloca a fasquia bem alta e o evento poderá receber o dobro dos visitantes. Por isso, Lúcia Rosa garante que a inovação será uma constante e os visitantes ficarão surpreendidos com as inúmeras atividades e dinâmicas que durante o final de semana vão acontecer naquele espaço, onde estarão presentes os mais conceituados cake designers de Portugal.

“O Sweet Sugar Festival pretende dar a conhecer o que de melhor se faz em Portugal em cake design, pastelaria e festas que começam a chegar ao mercado nacional (mesas temáticas, sweet tables)”, sublinha. Existirão demonstrações, workshops e concursos ao vivo. “Temos tão bons profissionais de cake design em Portugal, mas que tinham de ir a concursos estrangeiros para serem reconhecidos lá fora pois não havia forma de, no seu país, conseguirem demonstrar o que são capazes de fazer”, explica.

A abertura do certame terá lugar dia 5, às 11h.

Lúcia Rosa, enfermeira e mentora do Festival, destaca ainda o apoio da Câmara Municipal de Anadia e sem o qual seria impossível trazer para o concelho um evento desta dimensão: “já tive alguma pressão para realizar este evento em Lisboa ou no Porto, mas sendo de cá e defensora da região e da minha terra fico triste quando tudo tem que acontecer nos grandes centros, por isso, esta aposta em trazer o único evento do género realizado no país à região centro. A Câmara de Anadia tem sido um parceiro imprescindível.”

Aberto ao público em geral e a profissionais, aqui o visitante poderá ainda encontrar alguns doces típicos da região, numa iniciativa inédita. Assim, os Amores da Curia, os Fanecos, os Bairradinos, de Anadia e as Bateiras do Cértima, de Oliveira do Bairro vão estar em grande divulgação e à venda, para além de estarem presentes cerca de três dezenas de expositores (pastelarias, escolas de hotelaria, vestuário, utensílios de cozinha, bombons, marcas de chocolate).

