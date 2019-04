A Câmara Municipal de Cantanhede acaba de oficializar a consignação da empreitada de construção de dois campos de padel cobertos na área abrangida pelo Parque Municipal de Ténis, junto às Piscinas Municipais, na parte posterior do Parque de S. Mateus.

O documento que assinala formalmente o início da obra foi assinado pela presidente da autarquia, Helena Teodósio, e pelo representante da empresa adjudicatária, no decurso de uma sessão em que participou também o presidente do Clube Escola de Ténis de Cantanhede, Amílcar Falcão, bem como outros elementos dos órgãos sociais da associação.

2 campos cobertos

Adjudicada por 164.335 euros, a empreitada contempla a execução de dois recintos com piso e características que cumprem as exigências técnicas do padel, sobre os quais será aplicada uma cobertura concebida também segundo as normas estabelecidas para este género de equipamentos.

