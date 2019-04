A Expofacic regressa a Cantanhede, de 25 de julho a 4 de agosto de 2019 para (mais) uma edição recheada de emoções fortes. O melhor evento de Portugal e a nível ibérico, no âmbito do “Iberian Festival Awards” e detentor do Prémio Cinco Estrelas Regiões/2019, propõe, entre outros, um Cartaz de Espetáculos de excelência e elevado nível, com o objetivo de assegurar a satisfação global dos patrocinadores, expositores de todas as áreas de atividade e das centenas de milhares de visitantes que tradicionalmente escolhem o Certame de Cantanhede para noites memoráveis, contribuindo, ao mesmo tempo, para a promoção da região onde está inserido.

Para já, são conhecidos alguns dos protagonistas do Palco Expofacic, com Fernando Daniel, no dia 25 de julho, Richie Campbell e Wet Bed Gang, no dia 26 de julho, Expensive Soul, no dia 28 julho; Blaya, no dia 29 de julho e Stranglers, no dia 30 de julho.

Na prática, a conjugação “in loco” de várias referências do panorama musical nacional com um ícone dos anos 80/90, os conhecidos e reconhecidos Stranglers, criadores de ‘Golden Brown’ e que incluem no rol audível temas como “No more heroes” e “Peaches”, no rasto da cena punk britânica, mas também “Always The Sun”, sob influência da new wave.

Nas propostas nacionais, destaque para Fernando Daniel, Richie Campbell, Wet Bed Gang, Expensive Soul e Blaya, entre outros.