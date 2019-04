Depois do bacalhau, em 2018, é a vez dos rojões em 2019.

É já no próximo dia 12 de maio, a partir das 12h30, que se realiza mais um evento gastronómico de cariz solidário a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro.

A iniciativa resulta da organização tripartida entre a Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, Confraria dos Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha e a Associação Humanitária de Bombeiros de Oliveira do Bairro (AHBVOB).

Os fundos resultantes irão reverter na totalidade a favor da AHBVOB para apoio ao investimento em veículos e equipamentos operacionais.

Além do prato protagonista do evento confecionado com o saber da Confraria dos Rojões, existirão insufláveis e outras surpresas para todos os participantes.

Todos os interessados em apoiar esta causa podem adquirir bilhetes no Quartel-sede da AHBVOB (também aberto ao sábado de manhã) ou na Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro.

O valor é de 15 Rojões/pessoa.