Naquele que foi o segundo momento das comemorações do 45.º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, o passado domingo, dia 31, revestiu-se de homenagens, distinções e agradecimentos, com destaque para a atribuição do Crachá de Ouro a António Bastos, primeiro comandante da corporação, e o apoio do atual Executivo Municipal à ação dos voluntários. A imposição de medalhas, a promoção de bombeiros e a bênção de uma nova viatura marcaram a festa, que terminou com o tradicional desfile pela cidade.

