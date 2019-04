O Oliveira do Bairro Sport Clube (OBSC) celebrou, no passado sábado, com um jantar convívio, 97 anos de existência, uma idade que merecia uma maior envolvência da comunidade oliveirense, principalmente dos pais dos atletas da formação, onde faltaram à chamada cerca de 80 por cento.

Cerca de 250 pessoas marcaram presença no jantar, onde o prato forte foi, pela voz do presidente, a manutenção no Campeonato SABSEG e o futuro do clube, onde haverá eleições em junho.

Ano positivo

Na sua curta intervenção, Aníbal Santos falou de “um ano muito positivo, a direção, sempre unida, está de parabéns. O OBSC, com a vitória de hoje (sábado), frente ao Carregosense, garantiu a manutenção. Poderá faltar uma vitória para não descermos, tendo em conta a situação que o Gafanha atravessa no Campeonato de Portugal, onde podem descer cinco equipas. O clube merece estar na principal divisão da Associação de Futebol de Aveiro” exaltou o presidente dos Falcões do Cértima.

Manuel Zappa

