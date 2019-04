O Cartão Municipal Jovem de Oliveira do Bairro poderá ser uma realidade em breve. Na última reunião de câmara, na passada quinta-feira, o Executivo viabilizou, por unanimidade, a abertura do procedimento para o regulamento deste projeto.

O Cartão Municipal Jovem, “uma iniciativa do Município e um desejo antigo do Conselho Municipal da Juventude”, como vincou a vereadora do pelouro da Juventude, Susana Martins, está agora na fase de reunir ideias e conteúdos para que depois, já com regulamento feito, possa voltar à Reunião de câmara, seguindo o período de consulta pública e ratificação pela Assembleia Municipal.

Susana Martins reiterou ao JB que o projeto está em fase embrionária, com esta abertura de procedimento, mas “logo avançará o regulamento, assim como os contactos com o comércio local e com os serviços municipais que podem oferecer descontos aos jovens”.

O Cartão Municipal Jovem, que terá a sigla CMJ, em alusão ao nome de Cartão, mas também ao Conselho Municipal da Juventude, “terá a preocupação de ouvir os jovens. É importante, até porque são eles que vão usufruir das vantagens que vão estar associadas”, disse a vereadora.

Leia mais na edição de 4 de abril do Jornal da Bairrada.