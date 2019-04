A primeira fase da requalificação do espaço público da Rua Cândido dos Reis, em Oliveira do Bairro, vai avançar na próxima semana, com uma intervenção que vai ter como primeira consequência constrangimentos de trânsito em parte daquela via.

Aproveitando as férias escolares da Páscoa, a primeira intervenção vai ter lugar no cruzamento entre a Rua Cândido dos Reis, a Rua da Misericórdia e a Rua Dr. Acácio de Azevedo, junto à Escola de Condução, onde vai ser construída uma rotunda.

A intervenção vai obrigar ao condicionamento do trânsito na Rua Cândido dos Reis, que, temporariamente, será cortada próximo da Escola de Condução. Desta forma, o troço entre o restaurante Pataco e a Escola de Condução apenas poderá ser transitado por moradores, comerciantes e seus clientes, enquanto durar a intervenção, que para o efeito passará a ter dois sentidos.

Esta intervenção faz parte do projeto que integra a prioridade de ação P02 – Reabilitação do Espaço Público da Rua Cândido dos Reis, do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU), que se localiza numa zona nevrálgica da cidade de Oliveira do Bairro, fazendo parte do esquema rodoviário e pedonal desta centralidade.