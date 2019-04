O diretor geral do Centro Mundial de Ciclismo (CMC) e diretor de relações internacionais da Union Cycliste Internationale (UCI), Fréderic Magné, e o Secretário de Estado da Juventude e Desportos, João Paulo Rebelo, estiveram em Sangalhos e na Curia, no passado dia 28 de março, para visitar os equipamentos velocipédicos do concelho de Anadia, no âmbito da candidatura deste conjunto de infraestruturas a Centro Satélite do CMC.

Com a presença da presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, e do presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, o périplo teve início no Centro de Alto Rendimento de Anadia (CAR), em Sangalhos, onde Frédéric Magné ficou a conhecer o Velódromo Nacional, bem como as instalações de apoio à atividade velocipédica, tais como o hotel, sala de refeições, auditório, ginásio, balneários, posto médico, e oficinas, entre outras.

Foram igualmente visitadas as obras da pista de Bicycle Motocross (BMX), que será a primeira em Portugal a ter as dimensões e especificidades técnicas olímpicas. Situada junto ao CAR, a pista terá duas rampas de lançamento, uma “standard”, com cinco metros de altura, e outra com oito metros de altura. O edifício que sustenta estas rampas irá albergar o futuro Centro de Controlo e Avaliação de Treino.

O diretor geral do CMC esteve ainda na Curia, para se inteirar do projeto e das obras da futura pista de Cross Country Olímpico (XCO).

Este conjunto integrado de equipamentos proporcionará as condições necessárias para acolher grandes competições velocipédicas internacionais, assim como estágios de diferentes equipas e seleções, e atividades de iniciação/formação em ciclismo.

A UCI, com sede em Aigle, na Suíça, pretende disponibilizar, até 2020, instalações de treino de última geração a centros satélite continentais, em 10 locais, com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento do ciclismo em todo o mundo. Neste momento, dispõe já de centros na África do Sul, Japão, Coreia do Sul e na Índia.