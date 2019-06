A equipa de cadetes femininos do Frei Gil Voleibol Clube participou este fim de semana na Final 8 do Campeonato Nacional e conseguiu o 3.º lugar, deixando o clube cheio de orgulho.

O percurso destas atletas foi excecional durante toda a época, tanto durante as fases regionais como na primeira fase nacional.

Em Paços de Ferreira juntaram-se as 8 melhores equipas nacionais para a fase final: FGVC, Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato, Juventude Pacense, Agrupamento de Escolas Madeira Torres, Castelo da Maia, São Mamede, Benfica e Sporting de Espinho.

No jogo dos quartos de final, o FGVC venceu por 3-1 o Agrupamento de Escolas Pedro Enes Lobato; na meia final perdeu 3-2 com a equipa da casa e perdeu por 3-2 e no apuramento do 3.º e 4.º lugar venceu a Sporting de Espinho por 3-0, conseguindo o 3.º lugar do pódio.

O Frei Gil Voleibol Clube deixa aqui um agradecimento a todas as atletas, treinadores, apoiantes e patrocinadores. Este fim de semana, o FGVC vai marcar presença na Festa da Criança com uma atividade de “Voleibol de Rua” nos escalões minis.

Alguns dos atletas dos escalões cadetes femininos, juvenis masculinos e juniores masculinos do FGVC vão participar nas finais de desporto escolar juvenil em representação da Escola Secundária de Oliveira do Bairro, que se realizam em Campo Maior, entre 31 de maio e 2 de junho.