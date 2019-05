O Município de Anadia celebrou, no passado dia 26 de abril, mais três protocolos de apoio com jovens empreendedores, no âmbito do Regulamento de Incentivos à Promoção do Empreendedorismo, do Investimento e Criação de Empresas “Invest em Anadia”, ascendendo para 34 o número de empresas apoiadas pela autarquia, desde a entrada em vigor desta medida.

Os protocolos foram celebrados com as empresárias em nome individual, Rita Mestre e Andreia Cardoso, ambas de Anadia, e Auto Beto, de Vila Nova de Monsarros.

Os três projetos irão receber uma bolsa mensal de 250 euros, não reembolsável, pelo período de um ano e apoios para a contratação de serviços de contabilidade. Dois deles, Auto Beto e Rita Mestre, serão ainda apoiados para a contratação de serviços de design e/ou artes gráficas, pelo período máximo de três anos.

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso, desejou “as maiores felicidades e sucessos” aos jovens empresários nos respetivos negócios e que este apoio “seja um bom incentivo para que consigam levar por diante os vossos objetivos”.

