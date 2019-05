O Município de Oliveira do Bairro vai apresentar uma equipa mista no Torneio Distrital de Futebol de Rua, que se vai realizar no dia 8 de junho, na capital do distrito.

De acordo com o regulamento da competição, promovida pela Associação Cais, a equipa oliveirense é constituída por jovens que estão a ser acompanhados pelos serviços de ação social do Município.

Susana Martins, Vereadora do Desporto, esteve presente no primeiro treino da equipa, pedindo a todos “que aproveitem a experiência e se divirtam“, sendo a simples participação no torneio “mais importante do que os resultados desportivos”. Para a autarca, esta iniciativa é “muito importante para estes jovens, pela oportunidade que lhes dá de vivenciarem uma experiência diferente, com os valores do desportivismo e do espirito de equipa bem presentes, que lhes podem ser úteis em situações fora do desporto, melhorando as suas competências emocionais e sociais.”

O apoio do Município de Oliveira do Bairro à equipa de futebol de rua traduz-se na disponibilização de um treinador (João Martins), transporte para treinos e para o torneio, campo de futebol para os treinos, equipamentos e seguro.

A competição, que contará com a participação da equipa de Oliveira do Bairro, é realizada no âmbito do Torneio Nacional de Futebol de Rua, promovido pela Associação Cais, em parceria com inúmeras entidades públicas e privadas, com o objetivo de promover a prática desportiva e a sua utilização como estratégia inovadora de intervenção, na promoção da inclusão social, enquanto instrumento de capacitação no desenvolvimento de competências pessoais e sociais.

Dos participantes na competição distrital, serão escolhidos os jogadores que vão representar o Distrito de Aveiro na Final Nacional, que vai realizar entre os dias 11 e 15 de julho na cidade de Braga.