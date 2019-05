Ingredientes

• 1 litro de leite meio-gordo

• 200 gr de açúcar

• 2 limões (raspa)

• 8 folhas de gelatina incolor

Decoração

Chantili e rodelas de limão

Preparação

Leve ao lume o leite com o açúcar e a raspa dos limões, até ferver. Entretanto, demolhe as folhas de gelatina em água fria por três minutos.

Verta numa forma de chaminé, com 15cm de diámetro, passada por água fria e leve ao frio para solidificar.

Para desenformar, mergulhe a forma até 2/3 da sua altura em água quente para descolar e vire sobre um prato de servir.

Decore com chantili em forma de rosetas e rodelas de limão.