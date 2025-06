Feira de Artesanato e Gastronomia vai animar a Mealhada durante nove dias

De 7 a 15 de junho, o Jardim Municipal da Mealhada volta a ser um ponto de encontro para conterrâneos e visitantes. A Feira de Artesanato e Gastronomia é uma festa para toda a família e “é uma oportunidade para trazer as pessoas à rua, à cidade, à sede do Município”, adianta o presidente da Câmara, António Jorge Franco.

JB: Trazer vida ao centro urbano continua a ser o grande objetivo da Feira de Artesanato e Gastronomia?

António Jorge Franco: Sim, é um dos grandes objetivos. A Feira de Artesanato e Gastronomia é um ponto de encontro entre as pessoas do concelho, é um ponto de encontro com os visitantes, com a nossa cultura e gastronomia e, por isso, faz todo o sentido no centro da nossa cidade. Somos defensores da vida nos centros urbanos e a Feira de Artesanato e Gastronomia é uma oportunidade para trazer as pessoas à rua, à cidade, à sede do Município.

JB: Tendo por base o balanço dos últimos anos, que avaliação têm feito os comerciantes? O evento é impulsionador da economia local?

AJF: Acreditamos que sim, que todo este aglomerado de pessoas, esta dinâmica que se cria, é potenciadora da economia local, dos restaurantes aos pequenos comércios.

JB: A feira mantém o figurino do ano passado, em termos de localização e de disposição dos espaços?

AJF: Sim, mantemos a Feira de Artesanato Nacional no jardim Municipal, complementada pelo Palco Jardim, ocupado pela mostra das nossas coletividades. Ainda junto a esta zona, mais próximo do Edifício Municipal, mantemos o setor das tasquinhas, dedicado à gastronomia tradicional.

JB: Assumiu o certame como sendo para toda a família. Pode justificar?

AJF: É um evento para as famílias e para todas as idades. O Jardim Municipal convida a um passeio para quem aprecia artesanato, os espetáculos, diurnos e noturnos são a mostra de várias artes, da dança à música, temos os espetáculos nacionais, à noite, a área de diversão com atrações para os mais pequenos. Uma família pode perfeitamente vir passear uma tarde e noite, usufruir de cultura e diversidade gratuita e apreciar também a nossa gastronomia e petiscos.

JB: O cartaz apresenta diferentes géneros e artistas/grupos nacionais e internacionais, mas em simultâneo dá palco a artistas locais. É um ponto de honra desta Feira?

AJF: É ponto de honra desta feira, eu diria até deste Município. Os artistas nacionais são, evidentemente, quem mais atrai visitantes da região e de outras partes do país, mas as nossas associações e artistas são de uma qualidade extrema. Do folclore às filarmónicas, da dança à música, seja de coros ou de solistas, somos um concelho de uma grande diversidade e riqueza cultural que merece palco. E o contexto da Feira de Artesanato é a moldura perfeita para este encontro com a população, num ambiente festivo e de união de todo o concelho.

