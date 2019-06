De 5 a 7 de julho, todos os caminhos vão dar à Praia da Vagueira com a 6.ª edição do Vagos Sensation Gourmet (VSG), um evento que reúne os melhores chefes de cozinha com as gentes de Vagos. É sob o lema “Gentes da nossa terra” e para as pessoas, e com a organização do chefe Tony Martins e Maria Pedro Silva, com o apoio da Câmara Municipal de Vagos, que durante três dias se concentram as atividades um pouco por toda a Praia da Vagueira, mais concretamente no Largo Parracho Branco, no bar Casablanca, no Pica Pau ou na Companha de Pesca do Ti João da Murtosa, onde foi feita a apresentação do VSG.

Promover Vagos

e não só

“Tony Martins e Maria Pedro Silva são os criadores deste evento, que é feito por pessoas do nosso concelho para pessoas do nosso concelho, mas não só. São dois vaguenses que deram corpo a este evento e têm colocado Vagos no centro do mundo na gastronomia”, afirmou Silvério Regalado.

O presidente da Câmara Municipal de Vagos diria que o tema “são as pessoas”, que esperava, uma vez mais, que “acorram pessoas de norte a sul”, contribuindo para “promover Vagos em todo o país”.

Em 2018 passaram pelo VSG cerca de 15 mil visitantes Silvério Regalado diria que “o evento tem crescido de ano para ano, queremos que adquire um estatuto de consolidação”, não sendo, como afirmou, dispendioso para a Câmara Municipal de Vagos”, garantido ainda que o objetivo “é fazer evoluir a Praia da Vagueira”.

Maria Pedro Silva anotou que o objetivo está focado “nas pessoas e nas suas gentes, nas nossas raízes e história, como pescadores, agricultores e outros que façam a identidade local”.

