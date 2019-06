No passado fim de semana, o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro participou nas finais nacionais de juvenis de Desporto Escolar em Campo Maior – Elvas e conquistou o título de Campeão Nacional com a equipa masculina e de vice-campeão nacional com a equipa feminina.

Estas duas equipas fazem parte de uma parceria entre o Agrupamento de Escolas e o Frei Gil Voleibol Clube que é importante fomentar ainda mais.

O concelho de Oliveira do Bairro já é uma referência nacional a nível do Voleibol de formação que importa manter e reforçar com a participação de atletas mais novos de 5.º e 6.º ano.