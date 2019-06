Começa já amanhã, dia 7 de junho, a 4.ª Feira do Ambiente “Anadia + Verde”. Uma vez mais, a Praça Visconde de Seabra, no centro da cidade de Anadia, recebe este evento que se prolonga até ao dia seguinte, 8 de junho.

Ao longo dos dois dias, o espaço vai acolher diversas oficinas, ateliês, demonstrações, palestras, exposições, vinhos biológicos e outras ações de divulgação da atividade das entidades participantes, designadamente associações ligadas ao setor ambiental, estabelecimentos de ensino, viveiros, empresas e produtores biológicos, havendo também um espaço de restauração, onde serão servidos almoços e jantares biológicos e onde não faltará o leitão assado biológico. Uma das novidades vai ser a utilização de pratos e talheres biodegradáveis, mais ecológicos e amigos do ambiente. A área da restauração estará a cargo da APPACDM de Anadia, revertendo a receita a favor desta IPSS

Uma das atividades que vai decorrer, no sábado, pelas 10h, é o passeio interpretativo a um dos “ex-líbris” da cidade, o Monte Crasto, e também ao Montouro. O passeio inicia-se no recinto da feira.

Tal como nas edições anteriores, o certame será também palco para um encontro de automóveis elétricos, que vai ter lugar, no dia 8 de junho, a partir das 15h, e no qual serão explicadas e demonstradas as vantagens deste tipo de veículos. Sensibilizar a comunidade para a necessidade de uma alteração de comportamentos em prol do ambiente é um dos objetivos do Município, que pretende, ainda, incentivar a adoção de modos de produção mais amigos do ambiente.

Dois dias dedicados à promoção da cidadania e da qualidade de vida da comunidade, que irão ainda proporcionar bons momentos de confraternização. Entrada livre.