Um homem de 26 anos foi detido pela Polícia Judiciária, por suspeita de abuso sexual de um sobrinho, com 5 anos de idade e de outro menor com 13. Os factos criminosos ocorreram no concelho de Anadia, tendo os abusos sexuais sido consumados na casa onde o arguido habita com os pais.

O detido tem 26 anos e é técnico florestal. Foi identificado e detido pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, tendo já sido presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial. Foi-lhe aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação sob vigilância eletrónica.