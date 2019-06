Por ocasião dos 40 anos da sua fundação, a Confraria dos Enófilos da Bairrada homenageou os seus Confrades de Honra, entronizados nas últimas quatro décadas, na terça-feira, dia 18 de junho. O local escolhido para a cerimónia foi o Altis Belém Hotel, em Lisboa, pelo simbolismo histórico da ilustre vizinhança – a Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimentos. O evento institucional foi marcado por três momentos altos e pela presença de mais de 50 notáveis convidados. Os espumantes e tantos outros vinhos da região vitivinícola bairradina marcaram, naturalmente, forte presença, assim como o Leitão da Bairrada, do restaurante Rei dos Leitões.

A cerimónia oficial iniciou-se com um Espumante de Honra. O ato solene prosseguiu com as boas-vindas de Diogo Tovar, tesoureiro da Confraria, e o discurso de Célia Alves, Presidente da Direção da Confraria dos Enófilos da Bairrada. Nas suas palavras foi enaltecido o reconhecimento dos 43 Confrades Honorários pelo seu papel de relevante importância na promoção e divulgação do vinho da Bairrada. Entre os notáveis figuram Mário Soares e Marcelo Rebelo de Sousa – antigo e atual Presidente da República, respetivamente –, bem como Primeiros-Ministros, Ministros, Secretários de Estado, académicos, professores universitários, médicos reputados, arquitetos, jornalistas e grandes senhores do vinho.

