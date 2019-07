O autarca, arquiteto e empresário de Águeda, Gil Abrantes, faleceu na noite da passada sexta-feira, dia 19, no Centro Hospital e Universitário de Coimbra, vítima de doença prolongada.

Com 61 anos de idade, arquiteto de profissão, Gil Abrantes teve um percurso de vida dedicado à intervenção cívica, política e social. Atualmente exercia as funções de deputado à Assembleia Municipal de Águeda, líder da bancada do PSD, pelo qual foi cabeça de lista para aquele órgão nas últimas autárquicas.

Entre outros cargos, Gil Abrantes foi presidente da Junta de Freguesia de Águeda e fez parte dos órgãos sociais de várias associações do concelho, onde se destaca a presidência da direção da Associação Comercial de Águeda (ACOAG) e da CERCIAG.

As cerimónias fúnebres realizaram-se na passada segunda-feira, na Igreja Matriz de Águeda. Pelo falecimento de Gil Abrantes, a Câmara e Assembleia Municipal de Águeda decretaram Luto Municipal no dia 22 de julho, aquando das cerimónias fúnebres, “em sua memória e reconhecimento”, recordando que o arquiteto “teve um percurso de vida dedicado à intervenção cívica, fez parte dos corpos sociais de várias associações do nosso concelho e colaborou com muitas outras”.

Logo que foi conhecido o seu falecimento, não tardaram inúmeras homenagens públicas feitas a Gil Abrantes, conheça-as na edição de 25 de julho do Jornal da Bairrada.

Foto: JA Reportagens