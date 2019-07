A banda “Magicar” vai abrilhantar a noite desta sexta-feira, dia 12 de julho, a partir das 22h, na Praça da Juventude, em Anadia, no âmbito do projeto “Às Sextas na Praça”, promovido pelo Município de Anadia. A banda anadiense vai, não só, recordar os tradicionais bailes que se realizavam na região, mas também dar a conhecer aos mais novos a música de um grupo que marcou uma geração.

“Às Sextas na Praça” é um projeto de dinamização cultural ao ar livre, que pretende preencher com música, e não só, as noites de sexta-feira, contribuindo assim para a animação do centro da cidade de Anadia nas noites de verão, seguindo a fórmula de sucesso que alia a cultura e a confraternização, num espaço ao ar livre, grátis, que dá palco a artistas e a géneros musicais variados, capazes de agradar aos mais diversos públicos.

Este ciclo de espetáculos tem animado as noites de sexta-feira na Praça da Juventude, teve o seu início, no passado dia 7 de junho e irá prolongar-se até 20 de setembro.

Noite de fados na Curia

A animação de verão na Estância Termal da Curia prossegue no fim de semana, com os “Concertos no Parque”. Este sábado, dia 13 de julho, pelas 21h30, a noite é dedicada ao fado, com uma serenata pelo “Fado ao Centro”, no Parque das Termas da Curia, que irá juntar os fados de Coimbra e de Lisboa.

No domingo, a animação continua no anfiteatro, junto ao Edifício Dr. Luís Navega, a partir das 16h, com a atuação do Rancho Folclórico da Pedralva.

De referir que este programa de animação tem como principal objetivo atrair um maior número de turistas à Curia durante a época estival. O programa “Concertos no Parque” teve início, no passado dia 6 de julho, com um “Especial Folk Ancas” e decorrerá até 7 de setembro.