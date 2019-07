Terá ficado muito próximo dos 30 mil o número de pessoas que, no passado domingo, rumou a Oiã para assistir à Festa da Flor. O êxito desta iniciativa leva o presidente da Junta de Freguesia, Victor Oliveira, a acreditar que está aqui “uma grande manifestação de alegria e de trabalho do povo”, que envolveu, não apenas a vila, mas toda a freguesia e até o concelho. “O repto lançado às outras freguesias foi aceite e também elas vieram desfilar”, engrossando o número de figurantes, que ultrapassou os 1100 (em 2017 foram 600), e o número de carros alegóricos, que chegou aos 21.

Victor Oliveira realça a participação e adesão de todos os lugares da freguesia, que permitiu “um desfile de grande beleza, com as próprias ruas muitíssimo bem decoradas, não apenas as do percurso, mas em toda a vila e nos lugares da freguesia”, deixando um agradecimento a todos os que se envolveram, “sem exceção”, quer na Festa da Flor, participando no desfile e/ou decorando as ruas, quer nas restantes atividades das comemorações do 30.º aniversário de elevação de Oiã a vila.

Na última edição da Festa da Flor, em 2017, a Junta dera 7,50 euros por participante no desfile; agora, subiu a fasquia para os 9,50 euros. Já a Câmara apoiou com 11 mil euros. Quem participa acha pouco, mas… as autarquias não podem pagar tudo, considera o autarca. “Se for possível dar mais, assim o faremos. Sabemos que isto envolve muito sacrifício das pessoas, mas esta é uma festa e uma manifestação do povo e vale a pena todos darem o seu contributo.” Importante também é que, “atempadamente o sr. Presidente da Câmara dê um indicador, de que possa apoiar com algo mais”. Na próxima terça-feira, há reunião com todos os envolvidos para fazer um balanço desta edição. A partir de março de 2020, haverá uma primeira reunião, para começar a preparar a 5.ª Festa da Flor, em 2021.

Quanto à hipótese propalada de que a Festa da Flor poderia passar para Oliveira do Bairro, “isso está absolutamente fora de questão, o próprio presidente da Câmara já o garantiu, a Festa da Flor é em Oiã, é de Oiã e aqui vai continuar”.

Oriana Pataco