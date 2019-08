A Câmara Municipal de Anadia vai celebrar, no próximo dia 12 de agosto, o Dia Internacional da Juventude, oferecendo diversas atividades culturais e desportivas às crianças e aos jovens portadores do Cartão Anadia Jovem.

Neste dia, o Município de Anadia dará a oportunidade às crianças e jovens de usufruírem, sem custos, de serviços disponibilizados em equipamentos de cultura e de desporto da autarquia.

Assim, em Sangalhos, no CAR – Centro de Alto Rendimento de Anadia / Velódromo Nacional vai ter lugar uma aula de Karaté, acompanhada por técnicos da Seleção Nacional de Karaté, que irá decorrer, entre as 10h e as 11h, na nave do CAR. Paralelamente, os jovens poderão observar “in loco” as atividades que decorrem, nomeadamente na pista de ciclismo.

Nas Piscinas Municipais, os portadores do Cartão Anadia Jovem terão entrada gratuita, entre as 14h30 e as 21h.

No mesmo dia, pelas 21h30, o Cineteatro Anadia exibirá o filme “Toy Story 4” para maiores de 6 anos, com entrada livre para crianças e jovens e respetivos acompanhantes.

Ainda neste âmbito, os jovens, dos 12 aos 30 anos, que pretendam obter o Cartão Anadia Jovem, poderão fazê-lo, sem encargos, na Biblioteca Municipal de Anadia, das 10h às 13h e das 14h às 19h. Para tal, deverão munir-se de uma fotografia, do cartão de cidadão, e de um comprovativo de morada.

O Dia Internacional da Juventude é assinalado a 12 de agosto nos termos da resolução, tomada em 1999, pela Assembleia Geral da ONU, na sequência da recomendação emanada da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, realizada em Lisboa, entre 8 e 12 de agosto de 1998.