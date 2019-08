A banda anadiense “The Founders” vai atuar, na Praça da Juventude, em Anadia, na próxima sexta-feira, dia 30 de agosto, a partir das 22h00, no âmbito do projeto de animação, promovido pelo Município de Anadia.

“The Founders” é uma banda de covers formada, em janeiro de 2018, por quatro jovens com idades entre os 16 e os 19 anos, a que se juntou, recentemente, em janeiro de 2019, um quinto elemento.

Desde Deep Purple a Nirvana, de Red Hot Chili Peppers a Pink Floyd, de Xutos e Pontapés a José Cid, os “The Founders” têm um reportório para animar qualquer tipo de espetáculo. Um grupo de amigos que tem como base tocar boa música e, desta forma, cultivar esta sua paixão. Os cinco jovens, com influências muitos distintas, desde Metal ao Folk, tentam unir o seu talento e diversidade musical para obterem uma boa performance em palco.

Pelo palco da Praça da Juventude já passaram, nesta edição de 2019, os grupos “The Youngsters & an Old Guy”, “InCantus – Grupo de Tocares e Cantares”, “Jovens Talentos de Anadia”, o músico guineense Kimi Djabaté, a banda Magicar, a Orquestra Desigual da Bairrada, a Wfive, a Fanfarra Káustika, Manuel Flores, os “Four2One”, os “Tuqti Quartet”, Dina Pinto e “Síndrome B”.