É já no próximo domingo, dia 11 de agosto, que a estância termal da Curia será palco, a partir das 15h, da 4.ª e última etapa da Taça Nacional de Esperanças destinada aos escalões de juniores e sub-23, naquele que é conhecido como o Circuito da Curia, mas agora reformulado, uma vez que, este ano, passou a integrar esta competição nacional.

Com uma extensão de 90 quilómetros, o Circuito da Curia percorre várias localidades da União de Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro, entrando também em território da freguesia de Vilarinho do Bairro e nos concelhos de Cantanhede e da Mealhada.

Em competição vão estar cerca de 110 ciclistas, em representação de 16 equipas que disputam a Taça Nacional de Esperanças, e que terá três metas volantes: na Mata, em Vilarinho do Bairro e em Tamengos. A partida e chegada será na Avenida dos Plátanos, na Curia.

A prova, organizada pela Associação de Ciclismo da Beira Litoral (ACBL), conta com o apoio da Câmara Municipal de Anadia e UF de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro.

Acrescente-se ainda que na véspera, dia 10 de agosto, a cidade de Anadia vai ser palco da chegada da 3.ª etapa desta prova, designada “Murtosa, Coração da Ria”, “Anadia Capital do Espumante”, etapa que rola entre a Torreira e Anadia, numa distância de 127kms. O pelotão parte às 13h e chegará ao Monte Crasto, em Anadia, por volta das 16h20.