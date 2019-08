A Caminhada Solidária Noturna (CSN) de Oliveira do Bairro regressa este ano no dia 21 de setembro, mais uma vez inserida na iniciativa Mix&Move, que vai celebrar a Semana Europeia da Mobilidade.

As inscrições para a iniciativa, que é promovida pela Câmara com o apoio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, podem ser concretizadas através de um formulário on-line, disponível no site do Município e nas página de facebook da autarquia e da iniciativa Mix&Move Oliveira do Bairro.

Recorde-se que a CSN de 2018, que contou com mais de 4.000 participantes, permitiu à Associação Humanitária angariar um valor superior a 17 mil euros em inscrições e quase 15 mil euros em donativos de empresas. Deduzido o custo de aquisição dos kits de participação, a AHBVOB conseguiu arrecadar quase vinte mil euros de receita, que foi aplicada na compra de equipamento operacional. O valor apurado na edição de 2019 será utilizado na aquisição de uma ambulância de transporte de doentes.

Jorge Pato, vice-presidente da autarquia, espera “alcançar os 5 mil participantes”, assegurando que esta edição “vai contar com mais novidades, que estão a ser preparadas para continuar a surpreender os participantes”.

Já definido está o espetáculo que vai receber os caminhantes na Praça do Município. “À semelhança do ano passado, vamos ter um concerto para receber os participantes e prolongar a experiência fantástica da caminhada, desta vez com a dupla de DJs Insert Coin”, revelou o autarca.

Recordando as edições anteriores, Jorge Pato destacou o ambiente vivido, com “famílias inteiras, netos, filhos e avós, com bebés nos seus carrinhos, grupos de amigos e de colegas de empresa, todos equipados com balões com leds e óculos e pulseiras de neon, alguns com pijamas ou com disfarces tipo carnaval, a caminhar e a dançar em autêntico ambiente de festa e confraternização por uma causa solidária”.

A edição deste ano da caminhada volta a integrar a programação do Mix&Move, iniciativa que celebra a Semana Europeia da Mobilidade em Oliveira do Bairro, entre 14 e 22 de setembro, que contará com um vasto programa de atividades.

A CSN é uma caminhada de cerca de 5 km, em que os participantes levam uma t-shirt exclusiva do evento, um balão com uma luz LED e vários adereços néon, que dão um colorido fantástico ao longo de todo o percurso, em que a iluminação pública é reduzida ao mínimo, de forma a potenciar o efeito cromático dos néon.

A acompanhar os participantes, vão seguir dois trios elétricos, para que a caminhada se faça também a dançar, com grande animação. Ao longo do percurso, vão surgindo pontos de animação com várias surpresas.