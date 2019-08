O Centro de Alto Rendimento de Anadia / Velódromo Nacional, em Sangalhos, vai ser palco, no próximo fim de semana, dias 31 de agosto e 1 de setembro, de mais uma grande prova de ciclismo de pista, nos escalões de Elite e Sub 23 masculinos e femininos, nas disciplinas de Sprint, Omnium, Madison, Scratch e Keirin.

No dia 31 de agosto realiza-se o Troféu Internacional de Pista “UVP-FPC 120 anos”, nos escalões de Elite masculinos e femininos, e sub 23 masculinos, nas disciplinas de Sprint, Madison e Omnium. As provas decorrem entre as 10h e as 13h e das 16h às 18h30.

No dia seguinte, 1 de setembro, tem lugar o Troféu Internacional de Pista “Anadia Cidade do Desporto”, em Elite masculinos e femininos e sub 23 femininos, em Keirin, Omnium, Madison e Scratch. As provas têm lugar entre as 10h e as 15h.

Os amantes da modalidade podem assim ver “in loco” alguns dos melhores praticantes de ciclismo de pista do mundo. As entradas são gratuitas.