Já é conhecida a primeira ronda da Taça de Portugal Placard, que será disputada a 8 de setembro (domingo). As equipas foram divididas em oito séries. Na Série D, que envolve equipas da Bairrada, serão disputados os seguintes jogos:

Mortágua FC (D) – Anadia FC

AD Manteigas (D) – SC Bustelo (D)

CCDR Vila Cortez do Mondego (D) – Ginásio Clube Figueirense

Clube Condeixa – FC Oliveira do Hospital

SC Beira-Mar – GD Pampilhosense (D)

Lusitano FC Vildemoinhos – Ançã FC (D)

Recreio Desp. Águeda – CR Ferreira Aves (D)

Neste arranque do caminho para o Jamor participam 110 emblemas: 68 equipas do Campeonato de Portugal e as restantes 42 pertencem aos campeonatos distritais.

Os clubes da Ledman Liga Pro integram a prova na segunda ronda. Os clubes da Liga NOS entram na Taça de Portugal Placard à terceira jornada.