Vai ser a melhor edição de sempre do Vagos Metal Fest (VMF). Convicção expressa por João Jesus, da Amazing Events, promotor do festival de heavy metal que, de ano para ano, “tem crescido de forma acentuada”. A 4.ª edição do VMF traz novidades, será possível por exemplo, ir a banhos no rio, provar cervejas artesanais portuguesas e usufruir de campismo gratuito.

No ano passado, em quatro dias, passaram pela Quinta do Ega, 17 mil festivaleiros. “O objetivo é continuar a crescer e superar essa marca”, ambiciona a Amazing Events.

Novidades

De 8 a 11 de agosto, esperam-se milhares de aficionados do heavy metal para assistir a mais de 40 concertos, entre os quais estão quatro cabeças de cartaz: Candlemass (dia 8), Six Feet Under (dia 9), Satyricon (dia 10) e Stratovarius (dia 11).

Para além do Município de Vagos, cujo apoio tem sido fundamental, “temos outros parceiros, um deles a Cerveja Nortada, com o qual este ano vamos apresentar o Nortada Beer Garden”. Trata-se de um espaço inteiramente dedicado à prova de cervejas artesanais produzidas em Portugal, selecionadas e apadrinhadas por esta marca portuense.

Durante os dias do festival, a Associação de Surfistas de Vagos vai organizar várias atividades náuticas gratuitas, como caiaque ou paddle surf. E pela primeira vez, será dado acesso ao rio Bôco, ou seja, será possível dar um mergulho no rio enquanto se aguarda pelo próximo concerto.

Ler mais na edição impressa ou digital