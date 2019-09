O programa de animação “Às Sextas na Praça” 2019, promovido pelo Município de Anadia, que tem vindo a animar as noites de verão na cidade de Anadia, termina na próxima sexta-feira, dia 20, com a atuação da “Rob Salinger Band”.

Nasceu na Bairrada um fruto baquiano, o pequeno rebento de uma polinização com castas vindas do Douro e além-mar. Assim, surgiu a “Rob Salinger Band”, numa conversa informal entre Fernando Amaral Gomes (bateria) e Rob Cartaxo (voz e guitarra). “Havemos de tocar juntos, um dia… essas coisas Americanas”. Encaixando o piano e hammond inimitável do Reinaldo Costa, fermentado com o ‘special mosto’ do “Rei Artur” Alexandre José, com a âncora rítmica do “Sultão do Sub-Grave” Joel Maia (baixo), estavam reunidas as condições para um ‘néctar de Dionísio’ bem vintage. Sim, ‘vintage’… aquele cheirinho a ‘saudade’ de uma época mais simples. Uma viagem no tempo, nos sons e recordações, revisitando os êxitos do country, rock`n`rol e blues, bebendo da “fonte da juventude” o elixir da vida.

O ciclo de espetáculos “Às Sextas na Praça” é uma iniciativa da Câmara Municipal de Anadia, que leva a música à Praça da Juventude, no centro da cidade, nas noites de sexta-feira, com entrada gratuita. Este projeto de dinamização cultural tem como objetivo contribuir para a animação de Anadia nas noites de verão, seguindo a fórmula de sucesso que alia a cultura e a sociabilização ao ar livre.

A edição de 2019 contou com a participação dos grupos “The Youngsters & an Old Guy”, “InCantus – Grupo de Tocares e Cantares”, “Jovens Talentos de Anadia”, o músico guineense Kimi Djabaté, a banda Magicar, a Orquestra Desigual da Bairrada, a Wfive, a Fanfarra Káustika, Manuel Flores, os “Four2One”, os “Tuqti Quartet”, Dina Pinto, “Síndrome B”, “The Founders”, os “Meninos da Sacristia” e Ana Teresa Almeida.