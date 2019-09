UD BUSTOS

A União Desportiva de Bustos é uma forte candidata à subida de divisão. O clube volta a competir na 2.ª Divisão da AFA – Zona Sul e manteve praticamente a estrutura da temporada passada e reforçou-se cirurgicamente em todos os setores. A equipa técnica liderada por Nuno Lourenço, tendo como adjunto Fernando Alves “Kalef”, também se mantém por mais uma época.

Guarda-redes: Alexandre e João Pedro.

Defesas: Valter, Sarabando, Bruno Almeida, Gapo, Leandro, João Santos (ex-Oiã) e Diogo Santos (ex-júnior).

Médios: Márcio, Bruno Vieira, Tiago Dinis, Roger (ex-Marialvas), João Marcelo (ex-Fermentelos), Mário (ex-Famalicão), Diogo Marques e Diogo Mota (ambos ex-Oliveira do Bairro), Chico e Adriano (ambos ex-juniores).

Avançados: Jorge Russo, Tiago Reis, Espanhol, Gonçalo Gonçalves (ex-Mealhada), Levezinho (ex-Marialvas) e Gui (ex-Oliveira do Bairro).

ÁGUAS BOAS

O Grupo Desportivo de Águas Boas está apostado em fazer melhor do que na última temporada, onde terminou no 8.º lugar na Zona Sul da 2.ª Divisão Distrital. Artur Rabiça é o novo timoneiro e conta com o seguinte plantel.

Guarda-redes: Mica, Moreira (ex-Requeixo) e Cris (ex-júnior do Beira-Mar).

Defesas: Cláudio, Hugo, Nuno, Lhogo, Luís Diogo, Veiga (ex-Valonguense), Diogo Marques (ex-LAAC), Renato Rocha (ex-júnior) e Marcos (regresso).

Médios: Dias, Roberto, Mário, Gi, Peewee (ex-Bustos), André António e João Oliveira (ambos ex-Oiã), Joel (ex-Fermentelos) e Rui Oliveira (regresso).

Avançados: Rochinha, Di Maria, Bruno (ex-Anadia), Paulo Lola (ex-Bustos), Rubinho (ex-júnior do Fermentelos) e Bimbarra (regresso).

Futre, ex-Oliveira do Bairro, tem vindo a treinar e pode ser hipótese, ele que já representou os canarinhos.

VN MONSARROS

Igualar o 5.º lugar da última edição da Zona Sul da 2.ª Divisão Distrital é um dos objetivos do Vila Nova de Monsarros, que continua a ser treinado por Carlos Cardeira, José Melo (adjunto) e Diogo Patrício (treinador de guarda-redes).

Guarda-redes: Bruno Simões, Joel Mira (ex-Vale de Açores) e Daniel Pirolo (ex-BairradaFut).

Defesas: Fernando Bacana, Rafa, Joel Fernandes, Miguel Silva, Ruben Marques e Andre Sucena (ex-júnior da LAAC).

Médios: Ezequiel, Werick Pimenta, Jorge Tomás, Carlos Frederico (ex-Peniche), Nuno Bacana (ex-Atlético do Luso), Nikolay (ex-júnior do Oliveira do Bairro) e André Matos (regresso).

Avançados: Xano Cardeira, Leandro Almeida (ex-LAAC), Renny (ex-CRAC), Emanuel Martins (regresso) e Luís Fernandes.

RIBEIRA/AZENHA

Depois do modesto 17.º lugar da época passada, o Ribeira/Azenha, que volta a competir na 2.ª Divisão Distrital, pretende fazer melhor com um plantel que sofreu muitas alterações. Renovaram os seguintes jogadores: Diogo Santos, Daniel, David, Fredy, João Tiago, Luís Ribeiro, Matheus, Miguel e Rafael Santos.

Reforços: Ricardo (ex-Sepins), Diego (ex-VN Monsarros), Gonçalo (ex-Ançã), Rafael Silva (ex-júnior do Bustos), Ruben e Diogo (ambos ex-juniores do Poutena), Aouchiche, Thiago, Gabriel, Rener, Kakothiack, Rafael Machado, Slibti e Souleymane (todos 1.ª inscrição).

Mário Rui continua como treinador.

PAREDES DO BAIRRO

A Associação Desportiva Paredes do Bairro conta com um plantel praticamente todo novo, face às saídas registadas no final da época.

Apesar da profunda remodelação, o treinador Laurindo Filho, ex-Luso, pretende fazer melhor do que o 7.º lugar da temporada passada.

Guarda-redes: Mário Rui (ex-Ribeira/Azenha) e Pedro Correia (ex-Luso).

Defesas: Rui Domingues, Daniel Godinho, Vinícius (ex-Ribeira/Azenha), Nuno Sequeiros (ex-Adémia), Ricardo Rodrigues (ex-Aguinense), Tiago Henriques (ex-VN Monsarros), Vítor Maroni (ex-Luso) e Tiago Azevedo (sem clube).

Médios: Tiago Melo, Paulo Pinto e Jonathan (ambos ex-Ribeira/Azenha), José Silva e Tiago Amaro (ambos ex-Luso) e Marcos (sem clube).

Avançados: Cristiano, Sérgio Moreira, Nuno Dias, Diogo Coelho, Danrlei (sem clube) e Leandro Silva (sem clube).

FAMALICÃO

De regresso à 2.ª Divisão Distrital, depois da descida de divisão, o Atlético Clube de Famalicão, que terá como treinador Jorge Gaudêncio, proveniente do Sport Viseu e Benfica, onde treinou as equipas de juvenis e juniores, na estrutura liderada por Jorge Verdade ninguém promete nova subida. Apenas cinco jogadores renovaram: Ruben Santos, Rui Verdade, Douglas Santana, Kaio e Wanderson. Reforços: Miguel Barreto e Marcos Pereira (ambos ex-Aguinense), Miguel Conceição (ex-Antes), Rafael Neves (ex-Oiã), Ivo Tavares (ex-Bustos), Daniel Costa e João Ferreira (ambos ex-Paredes do Bairro), Vítor Neves (ex-júnior do Anadia), Maxx Pohomiy (ex-júnior do Mealhada), Rafa Cruz e Lucas Mello (ambos ex-juniores do Águeda), Miguel (ex-júnior), João Vieira e Miguel Santos (regresso ao futebol).

CRAC

Depois da subida de divisão na temporada passada, o CRAC tem como principal objetivo a manutenção na 1.ª Divisão Distrital. Face ao excelente campeonato protagonizado na 2.ª Divisão Distrital – Zona Sul na época transata, o clube de Parada de Cima viu partir alguns jogadores importantes. Luís Santos, que continua como trinador conta com um plantel jovem e disposto a fazer boa figura.

Guarda-redes: Tides, Uvias e Lucas (ex-Mealhada).

Defesas: Neto, Miguel Ribeiro, Miguel Santos, Baitik (ex-Vaguense) e Erick (ex-VN Monsarros).

Médios: Cláudio Casal, Luís Carlos, João Ribeiro, Mero, Hugo Silva (ex-Beira-Mar, futsal), Luís Rodrigues (ex-Febres) e Fred (sem clube).

Avançados: Cláudio, Zé Galante, Luís Carola, Nelson, Luís Cuco e Pinto (ex-Calvão).

SANTO ANDRÉ

O clube do concelho de Vagos tem-se debatido nos últimos anos com algumas dificuldades para formar o plantel, mas a verdade, com mais ou menos meios, é que vai avançar de novo para mais uma época na 2.ª Divisão Distrital, num plantel que está longe de estar fechado. Eduardo Matos, ex-treinador da formação de futsal do Beira-Ria, terá a missão de conduzir os seus jogadores a um campeonato tranquilo.

Guarda-redes: Chico e Monteiro (sem clube).

Defesas: Erikson, Simões, Riadh (ex-CRAC), Marco Caçador e Gimbo (ambos sem clube).

Médios: Beny, Miguel e Teixeira (ex-Beira-Vouga).

Avançados: Diogo e Brian.

CD LUSO

O Clube Desportivo do Luso abdicou de participar na 2.ª Divisão Distrital. A aposta dos seus responsáveis vai centrar-se, a partir de agora, de forma mais consistente, na formação, contando com os escalões de Benjamins A e B, Traquinas, Iniciados, Juvenis e Juniores. A aposta na formação servirá para criar bases sólidas para o regresso do futebol sénior.

ADREP

A equipa de futsal da ADREP volta a participar na 1.ª Divisão Distrital, de novo sob orientação técnica de Gil Balseiro, que inicia a terceira época consecutiva no clube da Palhaça. Lutar pelos primeiros lugares, é o objetivo, cujo campeonato tem início a 19 de outubro com a receção ao Gafanha.

Guarda-redes: Diogo, Bruno Maldonado (ex-Baronia) e Miguel Gomes (ex-Atómicos).

Fixo: Clayton. Fixo/Ala: Luís Ruivo, Marquito, Boxer e Marcus Vinícius (ex-Villa Rio).

Ala: Ivo, João Pinho, Luís Barreiro, Pipoca e João Roubaco (ambos ex-Atómicos).

Pivot: Tó Macário, Vítor Nunes e Júlio Neto (ex-Santos).

Universal: Jony e Diogo Santos.