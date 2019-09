O Município de Oliveira do Bairro assinou um protocolo de colaboração com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Associação de Futebol de Aveiro (AFA), com o objetivo de definir “formas de colaboração institucional, com vista à organização de atividades recreativas e de lazer no âmbito do desporto, em especial da prática do futebol”.

O protocolo foi assinado no passado dia 16 de setembro, na sequência de uma ação de formação para treinadores e dirigentes – “Gestão Desportiva no Futebol/Futsal”, por Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, e Alberto Roque, em representação da AFA.

Na ocasião, Duarte Novo congratulou-se com esta parceria com a FPF e AFA, destacando a “mais valia que traz para o Município”, em termos da homologação e apoio técnico de atividades promovidas pela autarquia na área do desporto e, sobretudo, “na captação de eventos de formação para treinadores e dirigentes, beneficiando as nossas associações desportivas e trazendo ao concelho mais pessoas”.

Alberto Roque, por seu lado, referiu que este protocolo “é muito importante para a Associação, para o desenvolvimento do desporto, particularmente do futebol e do futsal, e importante para alcançarmos um grande objetivo nacional, da Federação Portuguesa de Futebol, que é atingirmos os 200.000 atletas.”

O protocolo assinado prevê a possibilidade da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro “organizar provas de futebol no âmbito da recreação e lazer, em exclusivo ou em parceria com outras entidades, devendo, para tanto, requerer previamente à FPF a respetiva homologação”, podendo contar com apoio técnico e árbitros disponibilizados pela AFA para “a arbitragem dos jogos da fase final” dessas atividades.

As três entidades comprometeram-se ainda na “concretização de ações de formação para agentes desportivos participantes nas provas a realizar nas modalidades de futebol, futsal e futebol de praia”.