O Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, vai acolher, no próximo sábado, dia 21 de setembro, entre as 14h e as 22h30, as comemorações do Dia da Mulher de São Tomé e Príncipe. A sessão de abertura será presidida pela presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso e pelo embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal, António Quintas.

O programa das comemorações contempla uma mesa redonda, homenagens a personalidades e instituições, exposição de artes plásticas, o lançamento de uma campanha de angariação de fundos para cabazes de natal e animação cultural.

Do programa faz ainda parte uma visita guiada a alguns dos principais recantos do concelho de Anadia.

O evento é organizado pela “Men Non – Associação de Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal”, com a colaboração do Município de Anadia.

PROGRAMA

14h00‐14h30: Receção dos convidados

14h30‐15h: Sessão de abertura: Intervenção da Presidente de Câmara de Anadia, Teresa Cardoso;Intervenção da senhora Presidente da “Mén Non” ‐ Ilidiacolina Vera Cruz; Intervenção do senhor Embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal ‐ António Quintas

15h‐16h45: Mesa Redonda ‐ Jovens imigrantes: Desafios e concretizações. Seguido de debate moderado por Maria José Lima, tendo como oradores: José Sequeira, Dary Carvalho, Mário Lopes e Paula Medeiros

16h45‐17h00: Pausa para café

17h:17h15: Lançamento da Campanha o “Homem pela Igualdade”. Passagem de vídeo com depoimentos de homens apelando para a consciencialização dos direitos humanos das mulheres por toda a sociedade.

17h15‐17h30: Lançamento da Campanha “Closson di Mén” de angariação de fundo para a realização de cabazes de Natal para os doentes de Junta médica em Portugal.

17h30‐17h45: Homenagem de duas personalidades que se destacam em Portugal a serviço de e para São Tomé e Príncipe. Será também homenageada uma Instituição em São Tomé e Príncipe que trabalha a problemática da mulher e da igualdade de género.

17h45‐18h: Inauguração da Exposição de Artes Plásticas: “A Imigração passa por Nós”

18h00‐18h30: Visita guiada ao Centro Histórico de Anadia – Velódromo ‐ Vinhas do Concelho ‐ Rota da Bairrada

19h00‐22h: Jantar acompanhado de apontamentos musicais

22h30:Fim das atividades| Regresso a Lisboa