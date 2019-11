O “Snow Park” (Parque de Neve) é a grande novidade da Animação de Natal de Anadia 2019 que vai decorrer, entre 30 de novembro e 5 de janeiro, e que promete fazer as delícias dos mais novos e não só. O espaço Anatália, a Casa do Pai Natal, a Árvore de Natal – “Anadia Capital do Espumante” e a iluminação de Natal são outras das atrações desta quadra natalícia.

O programa de animação vai decorrer em dois pontos da cidade de Anadia. No Vale Santo, recinto da Feira da Vinha e do Vinho, uma tenda gigante albergará o “Snow Park” e a pista de gelo. No “Snow Park”, a neve vai mesmo cair, um espaço onde os mais novos poderão dar azo à sua imaginação e criatividade brincando com a neve, haverá ainda uma zona dedicada ao “snowboard” e ao “snow tubing”. O “Parque de Neve” abrirá portas no dia 30 de novembro, à tarde e a inauguração da iluminação e enfeites de Natal terá lugar também nesse dia ao anoitecer.

A Praça Visconde de Seabra, em frente ao Tribunal de Anadia, receberá o Espaço Anatália e a Casa do Pai Natal. O espaço vai ser animado com vários espetáculos apresentados pelas associações locais que decorrerão, aos sábados e domingos à tarde, a partir do dia 1 de dezembro e haverá algumas barraquinhas dinamizadas também por entidades locais.

Um dos pontos altos da animação vai acontecer, no dia 1 de dezembro, domingo, com a Parada do Pai Natal, a partir das 15h. O desfile com o Pai Natal, as suas duendes, fadas e renas vai percorrer as principais ruas da cidade de Anadia. A concentração está marcada para o Pavilhão Municipal de Anadia, indo depois em direção à Avenida 5 de Outubro, Rotunda do Pinheiro, Avenida das Laranjeiras, Rotunda dos Bombeiros, Vale Santo, Rua Júlio Maia, Praça do Município, terminando na Praça Visconde de Seabra.

